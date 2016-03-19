nikitosmore

Никита nikitosmore

 
29 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
tasb
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Стилизация странички facebook (нарисовать лого и обложку)
Хороший, креативный заказчик. Все четко и вовремя. Надеюсь на сотрудничество Рекомендую
Все прошло отлично! Спасибо!
Ответный отзыв
Mega_Alex
Алекс 
27 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
8 лет назад
2Д дизайн интерьера фотостудии
Отличный заказчик .
Все прошло отлично! Спасибо!
Ответный отзыв