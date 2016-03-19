nikitosmore

$15
Бизнес-страница facebook. Тематика - фотостудия. Создать логотип и обложку странички. Оплата через PayPal.
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
Бизнес-страница facebook. Тематика - фотостудия. Создать логотип и обложку странички. Оплата через PayPal.
Нужен 2Д дизайн интерьера фотостудии, в картинках. 70м2. Прикрепляю пример.
Необходимо создать дизайн лендинга с нуля. Лендинг: icompany.com.ua . Лендинг не до конца наполнен. Тематика: регистрация фирм в Польше.
Необходимо написать с нуля продающий текст на лендинг. Тематика: регистрация компаний в Польше. Сам лендинг: icompany.com.ua .