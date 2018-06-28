Логотип для сайта вопросов и ответов

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок824 просмотра
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#1$15

Здравствуйте.

Мы бы хотели сменить логотип нашего сайта. Сайт представляет собой сервис, на котором люди задают вопросы на любые темы за деньги, а другие люди им отвечают.

Хотелось бы, чтобы логотип был простой, без мелких деталей, чтобы смотрелось хорошо даже в размерах 40x40px (это размер текущего логотипа), но при этом и, скажем, 250x250 было нормально. Цвета светлые, яркие. Логотип будет расположен на тёмном фоне и после него будет идти название сайта текстом (т.е. в сам логотип вставлять название сайта не нужно). Вот сам сайт: https://wpquestions.com/ Логотип должен подходить под любую тематику вопросов/ответов.

Спасибо.

Логотип для сайта
6 лет назад
2by2host
48 летСША
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
Mega_Alex
Алекс 
27 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
#1
Логотип Алекса заметно выделялся на фоне работ остальных претендентов, т.к. был выполнен в лаконичном, современном стиле, отлично подходящем под наш сайт.
Отличный заказчик
Заявки фрилансеров
Mega_Alex
Алекс 
27 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
#1
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