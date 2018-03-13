Логотип и фавикон

Приветствую! Объявляется конкурс на создание логотипа для магазина, который будет заниматься всеми мобильными устройствами, их ремонтом, а так же продажей аксессуаров к ним. [b]Название:[/b] #айчтототам [b]Слоган (также должен быть в лого): [/b]зашёл, купил, доволен [b]Требования к логотипу: [/b]все буквы маленькие, ...