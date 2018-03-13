Дизайн логотипа сайта

Разработать 2 логотипа (название компании, название продукта). Направление - агросектор. Деятельность компании - разработка оборудования для гидропонических систем. Название компании - Vegrotec. Название продукта - Cleverdec.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен свежий взгляд на имеющийся логотип, или новое видение логотипа для сайта aromacode.ru
части лого:
- Название сайта aromacode.ru
- слоган: Ваш персональный парфюмер
Логотип должен идеально вписываться в шапку сайта, быть легким для прочтения и запоминания.
По всем вопросам, оперативно отвечаю в сообщениях, пишите, задавайте вопросы.
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