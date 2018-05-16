Адаптация логотипа на английский язык

Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок250 просмотров
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Мы хотим локализовать нашу программу на английский язык. Она будет называться Phoenix, или полностью -  Phoenix File Rescue. Соотвественно, русский логотип нуждается в адаптации.  Нужно сохранить полоску прогресс-бара (есть на букве С в русском варианте).

6 лет назад
Mary_AMS
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
4 дня назад
6 лет назад
$10
3 дня
Прекрасная работа! Ольга сделала все качественно и в указанный срок. Обязательно обратимся к ней в будущем.
Прекрасное взаимопонимание!
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