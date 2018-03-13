Логотип шахматной школы

Логотип ОНЛАЙН (не оффлайн) шахматной школы для детей и взрослых

Название - Space chess (chess space) т.е тут игра слов можно перевести и как Космические шахматы (типа высокий уровень игры будет, как космос), и как Шахматное пространство (т.к Space вообще переводится как пространство)

Самое главное никаких шаблонных вариантов типа человек, доска, фигуры. Как пример это конечно вселенная (https://img02.rl0.ru/c51afabbc502b62001d4a8989ace8567/c615x400/news.rambler.ru/img/2018/03/13121418.874805.8149.jpg)

Но может вы придумаете что-то еще круче.