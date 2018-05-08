Разработка логотипа для сайта школьной тематики

Создается бренд для продажи курительных аксессуаров на территории США, Европы и других стран, где легализирована марихуана. Для бренда ищем современное, яркое решение в стиле минимализм. ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1IAOC1tb5Jx6Z4XIueaf8wTTtWLPS7EU9iZv0OLg2ers/edit?usp=sharing