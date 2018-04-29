Отрисовать лого по jpg

Логотипы и ЗнакиЗакрыт45 заявок383 просмотра
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6 - угольник убрать, букву Е меняем на ES. Буквы в цвет основного текста. Вокруг ES звезды как на прикрепленной картинке 2. 

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6 лет назад
Evangeel
Евгений 
30 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-2)