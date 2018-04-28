Разработать лого

Создан [url=http://easysms24.holding.bz]смс сервис[/url] EasySMS24 Нужен лого [url=http://themelooks.us/demo/voip/html/preview/img/logo.png]такого размера[/url] - 120x35 для него (под цветовую гамму сайта) 1е место - $10 Всем спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать логотип для лотереи
есть главная страница и название
выплата только на яндекс деньги.
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