Разработать лого

Нужно нарисовать несложный логотип (дизайн есть) и сделать надпись "ADMNTY" . Шрифт должен быть уникальным и строгим. Минимализм, ничего лишнего, но со вкусом. Оплата через Приват для жителей Украины и на Webmoney для остальных.