Нужно логотип из растра в вектор перерисовать

Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок278 просмотров
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Вот логотип

http://dmsh-dubna.mo.muzkult.ru/img/upload/6117_logo.png

пишите сроки и стоимость

6 лет назад
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Alex_Shestakov
Алексей 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$3
2 дня
Алексей все сделал быстро и качесвтенно
Отличный заказчик! Рад был сотрудничать. Рекомендую!
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