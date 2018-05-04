Logotype | Branding

Обо мне:

Опыт дизайнером более 3 лет, сотрудничество с рекламным агентством, издательством, одежным производством.

Имею высшее профильное образование, диплом с отличием (Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра великого)

Повышение квалификации в школе графического дизайна (Grafix-School)

Специализация:

Разработка логотипов и фирменного стиля

Преимущества работы со мной:

- Главная моя цель, красиво упаковать Ваш бизнес и разработать качественный дизайн, который решает Вашу задачу

- Индивидуальный подход к клиенту

- Последовательность выполнение работы и соблюдение дедлайнов

- Согласование промежуточных этапов работы

- Коммуникативность

Детали сотрудничества и стоимость услуги Вы можете узнать написав мне

Через личное сообщение

Почту [email protected]

WhatsApp 8 911 757-73-48

Буду рад нашему сотрудничеству.