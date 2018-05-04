Alex_Shestakov

Алексей Alex_Shestakov

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Logotype | Branding

Обо мне:

Опыт дизайнером более 3 лет, сотрудничество с рекламным агентством, издательством, одежным производством.  

Имею высшее профильное образование, диплом с отличием (Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра великого)

Повышение квалификации в школе графического дизайна (Grafix-School)

Специализация:

Разработка логотипов и фирменного стиля

Преимущества работы со мной:

- Главная моя цель, красиво упаковать Ваш бизнес и разработать качественный дизайн, который решает Вашу задачу

- Индивидуальный подход к клиенту

- Последовательность выполнение работы и соблюдение дедлайнов

- Согласование промежуточных этапов работы

- Коммуникативность 

Детали сотрудничества и стоимость услуги Вы можете узнать написав мне 

Через  личное сообщение 

Почту [email protected]

WhatsApp 8 911 757-73-48

Буду рад нашему сотрудничеству.

Отзывы заказчиков

allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Нужно логотип из растра в вектор перерисовать
Алексей все сделал быстро и качесвтенно
Отличный заказчик! Рад был сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв