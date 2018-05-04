Обо мне:
Опыт дизайнером более 3 лет, сотрудничество с рекламным агентством, издательством, одежным производством.
Имею высшее профильное образование, диплом с отличием (Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра великого)
Повышение квалификации в школе графического дизайна (Grafix-School)
Специализация:
Разработка логотипов и фирменного стиля
Преимущества работы со мной:
- Главная моя цель, красиво упаковать Ваш бизнес и разработать качественный дизайн, который решает Вашу задачу
- Индивидуальный подход к клиенту
- Последовательность выполнение работы и соблюдение дедлайнов
- Согласование промежуточных этапов работы
- Коммуникативность
Детали сотрудничества и стоимость услуги Вы можете узнать написав мне
Через личное сообщение
Почту [email protected]
WhatsApp 8 911 757-73-48
Буду рад нашему сотрудничеству.
Портфолио
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