Логотип для бренда GRAVITUBE

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок1119 просмотров
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#1$80
#2$20

Создается бренд для продажи курительных аксессуаров на территории США, Европы и других стран, где легализирована марихуана.

Для бренда ищем современное, яркое решение в стиле минимализм.

ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1IAOC1tb5Jx6Z4XIueaf8wTTtWLPS7EU9iZv0OLg2ers/edit?usp=sharing

6 лет назад
warehouseepic
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Победители конкурса
RadionovWr
Владислав 
29 летСША
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
#1
Владислав, спасибо! Отличная работа!!!
Все ок!
SenDesign
Арсэн 
23 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
#2
Отличная работа. Спасибо!
Было приятно поработать)
Заявки фрилансеров
RadionovWr
Владислав 
29 летСША
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
#1
SenDesign
Арсэн 
23 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
#2
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