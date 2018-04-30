Логотип гостиницы для котов

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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! 

Разработка логотипа гостиницы для животных. Нужен дизайнер, который сможет прорисовать кота, лежащего в гамаке. 

6 лет назад
DiOlee
Ольга 
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 года назад