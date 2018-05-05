Нужно сделать логотип

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Разработка логотипа гостиницы для животных. Нужен дизайнер, который сможет прорисовать кота, лежащего в гамаке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Нужен логотип для компании, которая занимается производством средств для дома по шведским технологиям
Компания называется Walma
- Соответственно, в логотипе нужно использовать род действительности компании (например сделать букву W в виде дома)
- Нужен логотип Шведской компании Jape, по технологиям которой производятся средства
- Нужен шведский флаг
А там оставляю право на вашу фантазию
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