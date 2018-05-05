Нужно сделать логотип

$8
Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки378 просмотров
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#1$8

Добрый день,

Нужен логотип для компании, которая занимается производством средств для дома по шведским технологиям

Компания называется Walma

- Соответственно, в логотипе нужно использовать род действительности компании (например сделать букву W в виде дома)

- Нужен логотип Шведской компании Jape, по технологиям которой производятся средства

- Нужен шведский флаг

А там оставляю право на вашу фантазию

6 лет назад
demaxweb
Денис 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Победитель конкурса
SvetikDesigner
Светлана 
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
#1
Спасибо огромное, рекомендую к сотрудничеству Светлану Умеет прислушиваться и делает все качественно
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SvetikDesigner
Светлана 
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
#1