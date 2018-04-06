Sventyl

Андрей Мильшин Sventyl

 
24 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайнер с 4-летним стажем

Знание CorelDraw

Знание Adobe Photoshop

Знание Adobe Illustrator

Знания допечатной подготовки

Подготовка файлов в лазерной резке и гравировке

Подготовка файлов к плоттерной резке

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

ivandamari
Марина 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Создать логотип
Работа сделана очень и быстро и качественно! Человек адекватный, быстро и правильно реагирует на все правки и пожелания. Продолжим сотрудничество по проекту.
Очень хороший заказчик, доступные обьяснения и быстрые ответы! Рекомендую!
Ответный отзыв
demaxweb
Денис 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$8
9 баллов
7 лет назад
Логотип для хостела
Отличный исполнитель, хорошее качество работы, но ответ получал только ночью, посему общение немного затянулось, но в целом все хорошо Также прошу прощения за небольшую задержку, забыл нажать на кнопку завершения конкурса
Всё хорошо, отличная работа, правда немного опоздали с оплатой, но это не страшно!
Ответный отзыв
Darovskyi
40 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
TrendyWare
Спасибо, за отличную работу.
Всё чётко и ясно, спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Ahtcme
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
9 баллов
7 лет назад
Логотип для нового бренда
Рекомендую
Было приятно поработать! Оплата пришла вовремя и без проблем.
Ответный отзыв