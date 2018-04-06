Графический дизайнер с 4-летним стажем
Знание CorelDraw
Знание Adobe Photoshop
Знание Adobe Illustrator
Знания допечатной подготовки
Подготовка файлов в лазерной резке и гравировке
Подготовка файлов к плоттерной резке
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Работа сделана очень и быстро и качественно! Человек адекватный, быстро и правильно реагирует на все правки и пожелания. Продолжим сотрудничество по проекту.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, доступные обьяснения и быстрые ответы! Рекомендую!
$8
9 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель, хорошее качество работы, но ответ получал только ночью, посему общение немного затянулось, но в целом все хорошо Также прошу прощения за небольшую задержку, забыл нажать на кнопку завершения конкурса
Ответный отзыв
Всё хорошо, отличная работа, правда немного опоздали с оплатой, но это не страшно!
$20
10 баллов
7 лет назад
Спасибо, за отличную работу.
Ответный отзыв
Всё чётко и ясно, спасибо за сотрудничество!
$20
9 баллов
7 лет назад
Рекомендую
Ответный отзыв
Было приятно поработать! Оплата пришла вовремя и без проблем.