Разработка логотипа для KNTPLAST

$150
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок235 просмотров
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требуется разработать логотип для компании занимающаяся производством продукции из пвх

6 лет назад
kissexsis
Ильмир 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
6 лет назад
$165
4 дня
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Отличное сотрудничество! Порадовало тех.задание. на столько было всё подробно описано, что придумать и воплотить в жизнь отличную идею не составило труда. Проект был разбит на несколько этапов, все этапы оплачивались мгновенно.
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