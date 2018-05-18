Нужен логотип и фавикон для интернет магазина в США. AshotiCompany Слоган Shopping Psychology Каким товаром буду торговать не знаю, определюсь после доступа в базу данных производителей США.
Логотип, визитка, фирменный бланк для логистической компании
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Нужно разработать логотип, дизайн визитки и фирменного бланка
Компания занимается международными перевозками и таможенным оформлением.
Пожелания по логотипу:
Лаконичность, минимализм, должен хорошо смотреться на светлом, темном фоне и в монохроме.
В стилистике ориентируемся на западные компании
Дальнейшие подробности - исполнителю
В приложении логотипы которые нравятся (это для понимания нашего вкуса, а не ограничений по стилю)
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