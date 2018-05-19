Создание логотипа для нового бренда

# 1 — $ 60 # 2 — $ 20

Нужен логотип компании (производство массажера для ног. Рынок США и Европа). Рабочее название брэнда - BODESSY.

Привязываться массажерам не надо, т.к. в будущем будут другие новые продукты. Примеры приложил.

Хотелось получить в идеальном качестве макет для высококачественной печати как на самом товаре, так и на упаковке.

Логотип должен быть цветным, НО также должен идеально смотреться в ч\б цвете, т.к. товар черного цвета и упаковка тоже.

Спасибо!