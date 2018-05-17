Разработка логотипа для Сухановские бани

Нужно разработать логотип, дизайн визитки и фирменного бланка Компания занимается международными перевозками и таможенным оформлением. Пожелания по логотипу: Лаконичность, минимализм, должен хорошо смотреться на светлом, темном фоне и в монохроме. В стилистике ориентируемся на западные компании Дальнейшие подробности - исполнителю В ...