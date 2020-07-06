Логотип

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен30 заявок1445 просмотров

Нужен логотип для проекта о путешествиях. 

Хотелось бы что-то наподобие графической рисовки, как на изображении. Но, возможно, у вас будут идеи интереснее. 

На логотипе нужна надпись U So Drunk Trip 

По шрифту предпочтений нет, главное, чтобы сочетался с изображением. Наверное, что-то более тонкое и курсивом.

На логотипе хотелось бы видеть глобус и под ним две скрещенные бутылки (как если бы это были кости под черепом Веселого Роджера).

5 лет назад
NstHus
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Выбранный исполнитель

FortDreams
Абеляр 
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Escrow
Очень понравился подход к работе. Абеляр выделил себя еще на этапе заявки и у меня не осталось сомнений в том, кому доверить заказ. Во время выполнения заказа всегда был на связи, очень оперативно вносил правки. Самой работой очень довольна, так как мои пожелания учтены и все сделано даже лучше, чем я бы себе это представляла. Рекомендую!
Очень приятная заказчиц, чёткое тех задание быстрая проверка, оплата плюс хороший отзыв) Всём советую++++++

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