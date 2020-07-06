Нужен логотип для проекта о путешествиях.

Хотелось бы что-то наподобие графической рисовки, как на изображении. Но, возможно, у вас будут идеи интереснее.

На логотипе нужна надпись U So Drunk Trip

По шрифту предпочтений нет, главное, чтобы сочетался с изображением. Наверное, что-то более тонкое и курсивом.

На логотипе хотелось бы видеть глобус и под ним две скрещенные бутылки (как если бы это были кости под черепом Веселого Роджера).