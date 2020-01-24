belikova_julia

Юлия belikova_julia

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн из Петербурга

Занимаюсь разработкой логотипов, полиграфической продукции и фирменного стиля.

Оформляю инстаграм-странички и сопутствующие элементы.

Рисую фуд-иллюстрации и архитектуру.

Выполняю проекты в стиле леттеринг и каллиграфия.

Возьмусь за любую работу в сфере дизайна!

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$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Primu
Мурад 
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
9 баллов
3 года назад
Сделать карточку "Спасибо за покупку"
Хорошо
Рекомендую к сотрудничеству-четкая постановка задачи, оплата в срок
Ответный отзыв
AndreyVeliev
Андрей 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Разработка фирменного знака для линейки продуктов питания.
Заказ исполнен на отлично. Однозначно рекомендую.
Четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую к работе и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$6
10 баллов
4 года назад
Нужно подобрать и вставить синонимы в текст описаний по образцу
Юлия очень качественно и быстро справилась с работой! Получился легко читаемый качественный текст. Рекомендую к сотрудничество!
Дмитрий очень четко поставил задачу, которую надо выполнить. Хорошо и подробно объяснил условия. Легок и приятен в общении. Быстро провел оплату. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$7/час
от $20от 5 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$8/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$8/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
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