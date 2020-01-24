Дизайн из Петербурга
Занимаюсь разработкой логотипов, полиграфической продукции и фирменного стиля.
Оформляю инстаграм-странички и сопутствующие элементы.
Рисую фуд-иллюстрации и архитектуру.
Выполняю проекты в стиле леттеринг и каллиграфия.
Возьмусь за любую работу в сфере дизайна!
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$20
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Портфолио
- Иконки129 просмотров
- Благодарственная карточка174 просмотра
- Логотипы179 просмотров
- Иллюстрации208 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
9 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству-четкая постановка задачи, оплата в срок
$10
10 баллов
4 года назад
Заказ исполнен на отлично. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую к работе и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$6
10 баллов
4 года назад
Юлия очень качественно и быстро справилась с работой! Получился легко читаемый качественный текст. Рекомендую к сотрудничество!
Ответный отзыв
Дмитрий очень четко поставил задачу, которую надо выполнить. Хорошо и подробно объяснил условия. Легок и приятен в общении. Быстро провел оплату. Рекомендую к сотрудничеству!
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$7/час
от $20от 5 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$8/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$8/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга