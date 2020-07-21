Всем доброго времени суток! В приложении старый макет. Нужно: максимально сохраняем схожесть с существующей наклейкой (цветовая гамма, шрифт, внизу белорусский арнамент), надпись: Белорусский мёд с личной пасеки Буяшовых тел: 8(964)632-75-52 ...
Сделать карточку "Спасибо за покупку"
Нужно реализовать карточку формата А5, чтоб на одной стороне было написано "спасибо за покупку". Во вложении грубый образец. Нужно чтоб по центру была надпись "Спасибо за покупку" и по кругу, как в образце, были узоры. Только не такие как на картинке, а что-то похожее на узоры со 2-ого и 3-его вложения (узоры на темном фоне). В темном стиле делать не нужно, нужно что-то светлое, можно яркое. Чтоб при виде карточки у человека поднималось настроение, так сказать)
На обратной стороне можно сделать что-то типо рамки, но нужно оставить место для текста. Текст я уже напишу сам. Вы можете просто написать любой текст, чтоб примерно понимать, какой шрифт там будет смотреться хорошо.
Чтоб понимали, эти карточки буду давать клиентам. Сайт реализации продукции - https://tempo-silver.ru
Если сможете реализовать такое, как на картинке "Thank you" (Где люди возле этой надписи), было бы отлично. Имею ввиду, написать там "Спасибо за покупку" и так же чтоб были люди рядом и делали изделия. Ну это если сможете, думаю это будет тяжело реализовать.
Обязательно нужно прислать файл в формате PSD, чтоб я мог добавлять текст и редактировать его.
Обязательно указывайте цену за работу. И желательно видеть Ваше портфолио. В основном выбираю по этим 2-ум критериям.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен5 лет назад
Существующие макеты размером 320*480 перевести в размер 800*480. Предоставляется макет в Фигма. Во вложении подробное ТЗЗавершен5 лет назад
Необходимо разработать буклет (раздаточный материал) для центра по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 1 страница с двух сторон. Пишите цену в рублях и сроки. Требования типографии: Размер готового изделия 297x420 ...Завершен5 лет назад
Необходимо сверстать буклет с иллюстрациями и сохранить в PDF - 3-4 страницы. Иллюстрации нарисованы, других не надо. Также необходимо иметь возможность менять текст и потом экспортировать в PDF, как то так. Буклет ...Завершен5 лет назад
Фото никаких не надо, возможно иконки. Есть текст А4 формата. Не для печати, для веба. Для B2B, тема сотрудничества. Результат: побудить к действию, чтобы увидели выгоду для себя и сами захотели с ...Закрыт5 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн чек-листа в формате PDF на 10 листов. От вас - цена и сроки, примеры подобных работ в портфолио. Спасибо!Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт5 лет назад
40x25 мм. фон белый, текст черный. Необходимо подобрать максимально читаемый шрифт, скомпоновать с символом ГОСТ-Р и уложиться в размеры. Всего 4 однотипных этикетки с единой компоновкой, но разными артикулами. Результат: tif в размер + CDR или AI ...Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт5 лет назад
Делаю детскую книжку. Идеи приходят быстро, но много времени занимает оформление в фотошопе. Нужен помощник, который качественно сможет взять на себя все, что касается верстки. Формат А3. Всего планируется 20-30 разворотов. Часть картинок буду давать ...Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Этикетка на товар без изысков. Фон белый, текст черный. Необходимо скомпоновать текст, лого, символ РСТ, уложиться в размеры и при этом штрих-код не должен быть менее 29,83x20,74 Всего 4 однотипных этикетки с единой компоновкой, но ...Завершен5 лет назад