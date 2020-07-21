Сделать карточку "Спасибо за покупку"

Нужно реализовать карточку формата А5, чтоб на одной стороне было написано "спасибо за покупку". Во вложении грубый образец. Нужно чтоб по центру была надпись "Спасибо за покупку" и по кругу, как в образце, были узоры. Только не такие как на картинке, а что-то похожее на узоры со 2-ого и 3-его вложения (узоры на темном фоне). В темном стиле делать не нужно, нужно что-то светлое, можно яркое. Чтоб при виде карточки у человека поднималось настроение, так сказать)

На обратной стороне можно сделать что-то типо рамки, но нужно оставить место для текста. Текст я уже напишу сам. Вы можете просто написать любой текст, чтоб примерно понимать, какой шрифт там будет смотреться хорошо.

Чтоб понимали, эти карточки буду давать клиентам. Сайт реализации продукции - https://tempo-silver.ru

Если сможете реализовать такое, как на картинке "Thank you" (Где люди возле этой надписи), было бы отлично. Имею ввиду, написать там "Спасибо за покупку" и так же чтоб были люди рядом и делали изделия. Ну это если сможете, думаю это будет тяжело реализовать.

Обязательно нужно прислать файл в формате PSD, чтоб я мог добавлять текст и редактировать его.

Обязательно указывайте цену за работу. И желательно видеть Ваше портфолио. В основном выбираю по этим 2-ум критериям.