Дизайн листовки в стиле инфографики

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт21 заявка513 просмотров

Фото никаких не надо, возможно иконки. Есть текст А4 формата.

Не для печати, для веба.

Для B2B, тема сотрудничества. 

Результат: побудить к действию, чтобы увидели выгоду для себя и сами захотели с нами работать. 

Текст для этого почти идеален. Осталось доработать графически.

Т.к. среди партнеров по сотрудничеству будут и типографии, не хотелось бы опозориться с дизайном.

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