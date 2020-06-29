Дизайн листовки в стиле инфографики

Фото никаких не надо, возможно иконки. Есть текст А4 формата.

Не для печати, для веба.

Для B2B, тема сотрудничества.

Результат: побудить к действию, чтобы увидели выгоду для себя и сами захотели с нами работать.

Текст для этого почти идеален. Осталось доработать графически.

Т.к. среди партнеров по сотрудничеству будут и типографии, не хотелось бы опозориться с дизайном.