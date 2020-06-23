Текстовая этикетка на товар с символом ГОСТ-Р

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт5 заявок258 просмотров

40x25 мм. фон белый, текст черный. Необходимо подобрать максимально читаемый шрифт, скомпоновать с символом ГОСТ-Р и уложиться в размеры. Всего 4 однотипных этикетки с единой компоновкой, но разными артикулами. Результат: tif в размер + CDR или AI

Материалы по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1YblYoUK__SSJl0dvx4XKSG-79WK9zs9n?usp=sharing

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juicemaster
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