Необходимо разработать буклет (раздаточный материал) для центра по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 1 страница с двух сторон. Пишите цену в рублях и сроки. Требования типографии: Размер готового изделия 297x420 ...
Переделать макеты с одного размера в другой.
Существующие макеты размером 320*480 перевести в размер 800*480.
Предоставляется макет в Фигма.
Во вложении подробное ТЗ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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