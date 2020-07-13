Переделать макеты с одного размера в другой.

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок497 просмотров

Существующие макеты размером 320*480 перевести в размер 800*480.

Предоставляется макет в Фигма. 

Во вложении подробное ТЗ

Figma
5 лет назад
inna0688845217
Александр 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

verstalker
55 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Александр сделал в срок согласно ТЗ. Спасибо.
Очень требовательный, но грамотный заказчик! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Адиль
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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verstalker
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