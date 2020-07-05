Макет листовки 1 сторона

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен5 заявок531 просмотр

Всем доброго времени суток!

В приложении старый макет.

Нужно:

максимально сохраняем схожесть с существующей наклейкой (цветовая гамма, шрифт, внизу белорусский арнамент),

надпись: Белорусский мёд 

с личной пасеки Буяшовых 

тел: 8(964)632-75-52

сайт: bel-paseka.ru

inst: med_belarusi

Меняем бочонок на новый логотип. 

Вместо тел, сайт и инста - поставить иконки.

Логотип - нужно отрисовать по нарисованному от руки эскизу - в круге с сотами сверху и снизу, по центру пчела с пасечником.

Нужно сделать в двух размерах: 90х50 мм. и 100х60 мм., так как клиент пока не определился, какой размер ему подойдёт. Но точно один из двух.

5 лет назад
z24z
41 год
13 лет в сервисе
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месяц назад

Выбранный исполнитель

halitboss05
Камиль 
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$1
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Быстро, красиво, точно по ТЗ. Работаем в первый но не в последний раз.
Хорошая постановка задачи, быстрые ответы, полностью рекомендую!

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