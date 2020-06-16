Простой, лаконичный, цветовая гамма: голубой, чёрный, можно с элементами белого. Название: minutka media(MM в лого) можно добавить элементы пленки и т
Нужен дизайнер с опытом от трех лет
Ищу дизайнера для создания обучающих материалов. Нужно записать видеокурс по теме "Графика и дизайн. Обработка фото, дизайн лого и баннеров" для блока в рамках
обучающего онлайн-курса. Курс будет для новичков - личных помощников с
универсальными знаниями, но так чтобы они по теме блока могли делать уже
какие-то завершённые простые действия. Программы должны быть стандартные,
которые легко освоить человеку неподготовленному за 1 блок курса.
Примерный план: Что такое дизайн и графика? Цветовая палитра и гамма. Фирменный
стиль. Логотипы. Как сделать привлекательный баннер? Обработка и ретушь фото.
Полезные ресурсы и приложения для работы.
Нужно, чтобы вы в своей теме имели опыт от 3 лет. Надо продумать структуру курса (курс простой, база, основы, не нужно углубляться, как для профессионалов), подобрать дополнительные материалы и записать его. Вот пример: https://drive.google.com/file/d/12hPs_0eQ9AOCpOwvi7SyXA5gvvo_T4NC/view?usp=drivesdk
Оплата - до 5000 р.
Заявки фрилансеров
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