Нужен дизайнер с опытом от трех лет

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт5 заявок492 просмотра

Ищу дизайнера  для создания обучающих материалов. Нужно записать видеокурс по теме "Графика и дизайн. Обработка фото, дизайн лого и баннеров" для блока в рамках

обучающего онлайн-курса. Курс будет для новичков - личных помощников с

универсальными знаниями, но так чтобы они по теме блока могли делать уже

какие-то завершённые простые действия.  Программы должны быть стандартные,

которые легко освоить человеку неподготовленному за 1 блок курса.

Примерный план: Что такое дизайн и  графика? Цветовая палитра и гамма. Фирменный

стиль. Логотипы. Как сделать привлекательный баннер? Обработка и ретушь фото.

Полезные ресурсы  и приложения для работы.

Нужно, чтобы вы в своей теме имели опыт от 3 лет.  Надо продумать структуру курса (курс простой, база, основы, не нужно углубляться, как для профессионалов), подобрать дополнительные материалы и  записать его.  Вот пример: https://drive.google.com/file/d/12hPs_0eQ9AOCpOwvi7SyXA5gvvo_T4NC/view?usp=drivesdk 

Оплата - до 5000 р. 

5 лет назад
guest_15904989442165
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Абеляр
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
5 лет назад
Анастасия
 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Эдуард
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработать логотип для сайта регистрации товарных знаков

    Ищу талантливого дизайнера, который имеет опыт в реализации визуального ряда бренда (логотип). Присылайте примеры и брифы, я отвечу. Предлагайте вашу цену и примеры ваших работВ отклике опишите , как вы видите процесс работы над проектом ...

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать логотип

    $30

    Добрый день!Ищу графического дизайнера, способного отрисовать логотип с мускулистым маскотом-волком в капюшоне. Смотреть волк должен чуть вперёд, в пол оборота. Сзади должна быть полутень. Спереди название, чтобы было как бы разодрано когтями. На самом волке должна ...

    Логотипы и Знаки10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип

    $5

    Нужен логотип для проекта о путешествиях.  Хотелось бы что-то наподобие графической рисовки, как на изображении. Но, возможно, у вас будут идеи интереснее.  На логотипе нужна надпись U So Drunk Trip  ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать логотип мебельной компании

    $5

    Уважаемые фрилансеры, мне нужен логотип для мебельной компании. Компания делает кухни и шкафы-купе на заказ. Приоритет заявкам с меньшей стоимостью. Исходники должны быть в psd-формате. На ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать фирменный логотип для проекта

    Есть сайт. Связан с финансами. Необходимо разработать логотип, желательно в нескольких вариантах. Только качественная и профессиональная работа. Любители, просьба не беспокоить. Сам сайт скину в личные сообщения. Необходимо, чтоб логотип сочетался с ...

    Логотипы и Знаки49 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо разработать логотип

    $900

    Мы занимаемся ритейлом текстиля. Нам нужен дизайнер для разработки логотипа для нашей компании. В логотипе мы хотим отразить все наши сильные качества, а также сделать его признаком качества в нашей нише. Мы ценим ответственность, чувство ...

    Логотипы и Знаки51 заявка
    Закрыт
    5 лет назад