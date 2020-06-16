Нужен дизайнер с опытом от трех лет

Ищу дизайнера для создания обучающих материалов. Нужно записать видеокурс по теме "Графика и дизайн. Обработка фото, дизайн лого и баннеров" для блока в рамках

обучающего онлайн-курса. Курс будет для новичков - личных помощников с

универсальными знаниями, но так чтобы они по теме блока могли делать уже

какие-то завершённые простые действия. Программы должны быть стандартные,

которые легко освоить человеку неподготовленному за 1 блок курса.

Примерный план: Что такое дизайн и графика? Цветовая палитра и гамма. Фирменный

стиль. Логотипы. Как сделать привлекательный баннер? Обработка и ретушь фото.

Полезные ресурсы и приложения для работы.

Нужно, чтобы вы в своей теме имели опыт от 3 лет. Надо продумать структуру курса (курс простой, база, основы, не нужно углубляться, как для профессионалов), подобрать дополнительные материалы и записать его. Вот пример: https://drive.google.com/file/d/12hPs_0eQ9AOCpOwvi7SyXA5gvvo_T4NC/view?usp=drivesdk

Оплата - до 5000 р.