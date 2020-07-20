Необходимо создать логотип, который бы отразил неординарность мышления и показал подчерк дизайнера интерьера. На рендерах уже есть действующий логотип, хочется его каким-то образом объединить с названием новой студии "М2 design bureau" (пример во влож)
Требуется доработать\разработать логотип
Требуется доработать\разработать логотип.
в векторе
сделать несколько цветов , дать исходники.
Выбранный исполнитель
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