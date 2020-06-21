Простой, лаконичный, цветовая гамма: голубой, чёрный, можно с элементами белого. Название: minutka media(MM в лого) можно добавить элементы пленки и т
Логотип проектировочной компании
Создание логотипа для компании.
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