Логотип проектировочной компании

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Завершен1 заявка158 просмотров

Создание логотипа для компании.

5 лет назад
MechSol
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
11 часов назад
5 лет назад
$100
7 дней
Анна отлично справилась с заказом, проявила индивидуальный подход и находчивость. Приняла во внимание все пожелания, учла каждую деталь и выполнила работу в кратчайшие сроки. Очень рекомендую. Специалист своего дела.
Спасибо большое Александру за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Александр - очень вежливый и приятный в общении заказчик. Оплата была своевременной и в полном объеме. Рекомендую Александра как отличного и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
11 часов назад
5 лет назад
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