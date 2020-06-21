Логотип проектировочной компании

Спасибо большое Александру за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Александр - очень вежливый и приятный в общении заказчик. Оплата была своевременной и в полном объеме. Рекомендую Александра как отличного и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!