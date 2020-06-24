Уважаемые фрилансеры, нужен логотип для компании, занимающейся производством и продажей материалов для производства.

Что нужно от исполнителя:

— 3 варианта логотипов для выбора

— финальную версию сделать как для светлого, так и для тёмного фона

— финальная версия должна быть ещё и в векторе (идеально в svg)

Пожалуйста, к заявке прикрепите примеры своих самых удачных работ, укажите стоимость работы и сроки, а также напишите фразу «середина июня», чтобы я понял что вы внимательно читаете задания.