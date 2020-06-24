Логотип для компании

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок290 просмотров

Уважаемые фрилансеры, нужен логотип для компании, занимающейся производством и продажей материалов для производства.

Что нужно от исполнителя:

— 3 варианта логотипов для выбора

— финальную версию сделать как для светлого, так и для тёмного фона

— финальная версия должна быть ещё и в векторе (идеально в svg)

Пожалуйста, к заявке прикрепите примеры своих самых удачных работ, укажите стоимость работы и сроки, а также напишите фразу «середина июня», чтобы я понял что вы внимательно читаете задания.

5 лет назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
7 дней назад
5 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Заказывал у Марины логотип для компании. В ходе проекта было подготовлено 4 варианта на выбор, каждый из вариантов сопровождался мини-презентацией. Качество отличное, спасибо!
Спасибо за интересный проект, быструю связь и оплату. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Виктор
 
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5 лет назад
#1
Логотипы и Знаки
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