Нарисовать логотип

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Завершен16 заявок536 просмотров

ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1k6BQA2rLSQgptOBG06_8Hpi_pPDsZbxtca3idrvbt8A/edit?usp=sharing

Исполнители из Украины! (не хочу заморачиваться с платежами).

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5 лет назад
iNikolaenko
46 лет
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

FortDreams
Абеляр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$20
1 день
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Заявки фрилансеров

Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
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Логотипы и Знаки
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FortDreams
Абеляр 
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8 лет в сервисе
Был
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