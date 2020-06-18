Уважаемые фрилансеры, нужен логотип для компании, занимающейся производством и продажей материалов для производства. Что нужно от исполнителя: — 3 варианта логотипов для выбора — финальную версию сделать как для светлого, ...
Нарисовать логотип
ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1k6BQA2rLSQgptOBG06_8Hpi_pPDsZbxtca3idrvbt8A/edit?usp=sharing
Исполнители из Украины! (не хочу заморачиваться с платежами).
Сразу пишите ЦЕНУ и СРОКИ!
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