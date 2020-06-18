Нарисовать логотип

Добрый день!Ищу графического дизайнера, способного отрисовать логотип с мускулистым маскотом-волком в капюшоне. Смотреть волк должен чуть вперёд, в пол оборота. Сзади должна быть полутень. Спереди название, чтобы было как бы разодрано когтями. На самом волке должна ...