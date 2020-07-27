Привет!
Я — веб-дизайнер - художник, и очень люблю то, чем занимаюсь :)
Не боюсь сложных задач и ответственности.
Моя цель — сделать так, чтобы вы остались довольны своим продуктом.
С радостью помогу воплотить Ваши идеи и желания в реальный проект.
Услуги:
— прототипы;
— разработка фирменного стиля, исходя из психологии цветов и ваших предпочтений;
— уникальный дизайн;
— лендинг, сайт-визитка, многостраничный сайт, корпоративный сайт;
— мобильная и планшетная адаптация макетов;
— полиграфия: баннеры, пригласительные, сертификаты, визитки, открытки;
— оформление инстаграм аккаунтов: сториз, посты;
— художественные портреты на заказ.
Работаю в Figma, Adobe Photoshop, Adobe XD, Adobe Illustrator.
Я работаю в команде с другими специалистами, поэтому дополнительно вы можете заказать: разработку сайта под ключ, разработку логотипа, дальнейшее продвижение Яндекс/Гугл, соц.сети.
Как можно быстрее вы можете связаться со мной любым удобным для Вас способом:
Viber | + 375 25 790 08 83
Telegram | https://t.me/diyammi
Почта | [email protected]
Skype | yamaletdinova22
Whatsapp | + 375 25 790 08 83
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