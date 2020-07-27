Привет!

Я — веб-дизайнер - художник, и очень люблю то, чем занимаюсь :)

Не боюсь сложных задач и ответственности.

Моя цель — сделать так, чтобы вы остались довольны своим продуктом.

С радостью помогу воплотить Ваши идеи и желания в реальный проект.

Услуги:

— прототипы;

— разработка фирменного стиля, исходя из психологии цветов и ваших предпочтений;

— уникальный дизайн;

— лендинг, сайт-визитка, многостраничный сайт, корпоративный сайт;

— мобильная и планшетная адаптация макетов;

— полиграфия: баннеры, пригласительные, сертификаты, визитки, открытки;

— оформление инстаграм аккаунтов: сториз, посты;

— художественные портреты на заказ.

Работаю в Figma, Adobe Photoshop, Adobe XD, Adobe Illustrator.

Я работаю в команде с другими специалистами, поэтому дополнительно вы можете заказать: разработку сайта под ключ, разработку логотипа, дальнейшее продвижение Яндекс/Гугл, соц.сети.

Как можно быстрее вы можете связаться со мной любым удобным для Вас способом:

Viber | + 375 25 790 08 83

Telegram | https://t.me/diyammi

Почта | [email protected]

Skype | yamaletdinova22

Whatsapp | + 375 25 790 08 83