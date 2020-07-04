Сделать лендинг из семи экранов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт57 заявок1615 просмотров

Задача сделать сайт для продажи франшиз 

Четыре вида товаров

Три дополнительных экрана:

1. Как работает система 

2. Как купить 

3. Кабинет партера 

Набросок в приложенном файле 

5 лет назад
ivanpetrov1991
Иван 
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