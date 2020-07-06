Задача сделать сайт для продажи франшиз Четыре вида товаров Три дополнительных экрана: 1. Как работает система 2. Как купить 3. Кабинет партера Набросок в приложенном файле
Разработка дизайна сайта и его наполнение
Добрый день!
Ищу фрилансера, который поможет переделать дизайн сайта и поможет наполнить его.
Увидели что все страницы сайта устарели и потеряли спрос. Не можем никак определится с будущим дизайном. Собственно, сайт с которым придется работать – бренд три топора www.azinomobile-283.icu , нужно сделать в короткие сроки.
Нуждаемся в помощи от специализированного специалиста. Оплата – по договоренности, в перспективе возможно долгосрочное сотрудничество.
Отпишусь специалисту, который лучше всего себя зарекомендует в моих глазах.
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