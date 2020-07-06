Готовый дизайн сайта веб студии

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок836 просмотров

Привет коллеги. Куплю готовый шаблон дизайна веб студии. От вас исходники и поставить мой логотип. Рассмотрю как лендинги так и полноценные сайты. Приоритет полноценным сайтам. Копирайт сделаю сам. От вас цены за шаблоны

5 лет назад
artfleur
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов(-6)

Заявки фрилансеров

Олег
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Розенфельд
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Наталья
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Ольга
 
45 лет
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
72 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Расул
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
13 дней назад
50 отзывов
5 лет назад
Наталья
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Владимир
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
16 отзывов
5 лет назад
Диана
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
17 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Иван
 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
45 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
180 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Вадим
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Pedra GeM56

    Создание векторного оформления для стриминговой площадки твич.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина 2x-krovat.ru

    Нужен дизайн интернет-магазина 2x-krovat.ru (главная страница, страница каталога, страница товара, информационная страница). Дизайн должен быть минималистичный. Возможно использование какого-то детского персонажа, например похожего на Смурфиков. В дизайне важно отталкиваться от основных принципов юзабилити, от ...

    Дизайн сайтов58 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка дизайна сайта и его наполнение

    $260

    Добрый день! Ищу фрилансера, который поможет переделать дизайн сайта и поможет наполнить его. Увидели что все страницы сайта устарели и потеряли спрос. Не можем никак определится с будущим дизайном. Собственно, сайт с которым придется работать ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать лендинг из семи экранов

    $50

    Задача сделать сайт для продажи франшиз  Четыре вида товаров Три дополнительных экрана: 1. Как работает система  2. Как купить  3. Кабинет партера  Набросок в приложенном файле

    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редизайн сайта

    Интернет-магазин автозачастей.Текущая структура шаблона во вложении.Что хочется:- блок контента на всю ширину страницы- блок логина/корзины/информации о заказах убрать в шапку справа (где телефон)- редизайн меню + часть меню возможно убрать в подвал

    Дизайн сайтов69 заявок
    Закрыт
    5 лет назад