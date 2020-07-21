Полностью изменить дизайн сайта, сделать более современный, функционал должен остаться без изменений https://atl-gk.ru/
Дизайн сайта-партнерки, 13 страниц, 2 модальных окна
Необходимо создать современный и чистый дизайн под десктоп (+night mode) сайта партнерской сети. 13 страниц, 2 модальных окна + дизайн письма рассылки.
Стиль: максимально современный, минимально перегруженный.
Основной цвет белый, с некоторыми яркими акцентами. Приветствуется наличие анимированных и динамичных элементов, крупных изображений.
Примеры сайтов, дизайн которых нравится:
- https://www.atlassian.com/software/jira - нравится цветовая гамма, стиль, layout посадочной
- https://dribbble.com/shots/5196478-PatientPop-Medical-Professional-Dashboard-Patient-Engagement/attachments/1136184 - дэшборд/ layout, элементы
- https://dribbble.com/shots/5363083-A-Analytics-Overview/attachments/1162770 - дэшборд/ layout, элементы
- https://everad.com - градиенты в заголовках
- https://assets.justinmind.com/wp-content/uploads/2020/02/salesforce-ui-kit-dashboard-design.png - свернутое меню
- https://dribbble.com/shots/6140702-Product-Analytics-Management-System-Dashboard-Dark-Version/attachments - меню, dark mode
- https://dribbble.com/shots/7330431-corporate-modern-creative-business-dashboard-ui-ux-design - layout, цветовая гамма, стиль
- https://convertoforce.com - стиль-
- https://leadgid.ru - нравятся большие изображения в шапке
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