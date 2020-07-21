Дизайн сайта-партнерки, 13 страниц, 2 модальных окна

У нас был большой и довольно сложный проект, но Ольга справилась с ним просто отлично. Замечательный дизайнер, который делает все, чтобы успеть в срок, находит интересные и современные решения для отображения больших объемов данных, в курсе всех новых трендов, и предлагает варианты как сделать UI/UX лучше, современнее, удобнее. Нам очень понравилось работать с Ольгой, могу смело ее рекомендовать, и сам обязательно буду обращаться еще.