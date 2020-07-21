Дизайн сайта-партнерки, 13 страниц, 2 модальных окна

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок443 просмотра

Необходимо создать современный и чистый дизайн под десктоп (+night mode) сайта партнерской сети. 13 страниц, 2 модальных окна + дизайн письма рассылки.

Стиль: максимально современный, минимально перегруженный.

Основной цвет белый, с некоторыми яркими акцентами. Приветствуется наличие анимированных и динамичных элементов, крупных изображений.  

Примеры сайтов, дизайн которых нравится: 

https://www.atlassian.com/software/jira - нравится цветовая гамма, стиль, layout посадочной

https://dribbble.com/shots/5196478-PatientPop-Medical-Professional-Dashboard-Patient-Engagement/attachments/1136184 - дэшборд/ layout, элементы

https://dribbble.com/shots/5363083-A-Analytics-Overview/attachments/1162770 - дэшборд/ layout, элементы

https://everad.com - градиенты в заголовках

https://assets.justinmind.com/wp-content/uploads/2020/02/salesforce-ui-kit-dashboard-design.png - свернутое меню

https://dribbble.com/shots/6140702-Product-Analytics-Management-System-Dashboard-Dark-Version/attachments - меню, dark mode 

https://dribbble.com/shots/7330431-corporate-modern-creative-business-dashboard-ui-ux-design - layout, цветовая гамма, стиль

https://convertoforce.com - стиль- 

https://leadgid.ru - нравятся большие изображения в шапке 

От нас:

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WordPress
5 лет назад
iVengo24
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Tsurikao
45 лет
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
5 лет назад
$250
13 дней
Escrow
У нас был большой и довольно сложный проект, но Ольга справилась с ним просто отлично. Замечательный дизайнер, который делает все, чтобы успеть в срок, находит интересные и современные решения для отображения больших объемов данных, в курсе всех новых трендов, и предлагает варианты как сделать UI/UX лучше, современнее, удобнее. Нам очень понравилось работать с Ольгой, могу смело ее рекомендовать, и сам обязательно буду обращаться еще.
Отличная коммуникация, быстрый фитбек, все предложения инициированные мной обсуждались и принимались. Оплата день в день без задержек и проволочек. Немного вышли за рамки бюджета, но и это не стало проблемой. Возможность поработать в команде с продвинутым заказчиком это удовольствие. Рекомендую всем, но и рассчитываю на дальнейшее сотрудничество!

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