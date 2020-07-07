Требуется специалист UI-UX для разработки прототипа сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт36 заявок1088 просмотров

Есть существующий сайт, требующий полного редизайна. 

Перед отрисовкой будет необходим прототип высокого уровня.

Прошу с предложениями сразу указывать портфолио работ.

5 лет назад
abwebseo
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Юлия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
5 лет назад
Аслан
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Култегин
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Маша
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
43 отзыва
5 лет назад
Лев
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
40 отзывов
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Диана
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
99 отзывов
5 лет назад
Анна
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валерия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Расул
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Екатерина
 
34 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Даша
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ярослав
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
49 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Олег
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Дарья
 
41 год
18 лет в сервисе
Была
год назад
51 отзыв
5 лет назад
Алина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Станислав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
122 отзыва
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Денис
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Эдуард
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
5 лет назад
Александра
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Элеонора
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Максим
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
62 отзыва
5 лет назад
Евгений
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
30 отзывов
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Вадим
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
20 часов назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Тестовый заказ - переделать 1 блок лендинга

    Задача: переделать один из блоков страницы job.englex.ru/vacancy. У этой страницы высокая конверсия. При этом блоки на странице весьма стандартные. Ваша задача переделать один из предложенных блоков таким образом, чтобы придать ему уникальности, ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать дизайн сайта

    $120

    Добрый день! для защиты от спама - рассматриваются ответы начинающиеся со слов "готов сделать дизайн" Мы проводим редизайн сайта по поставке IT-оборудования. Схема нового дизайна ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн сайта-партнерки, 13 страниц, 2 модальных окна

    Необходимо создать современный и чистый дизайн под десктоп (+night mode) сайта партнерской сети. 13 страниц, 2 модальных окна + дизайн письма рассылки. Стиль: максимально современный, минимально перегруженный. Основной цвет белый, с некоторыми яркими акцентами. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн сайта на Simpla

    Полностью изменить дизайн сайта, сделать более современный, функционал должен остаться без изменений https://atl-gk.ru/

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • IT магазин и услуги

    $700

    Необходим сайт где будут продаваться компьютеры и акссесуры а так же услуги по ремонту Стандартные заявки будут игнорироваться. Сроки до 10-ого августа Наполнением информацией буду заниматься я Точный референс имеется ...

    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Готовый дизайн сайта веб студии

    Привет коллеги. Куплю готовый шаблон дизайна веб студии. От вас исходники и поставить мой логотип. Рассмотрю как лендинги так и полноценные сайты. Приоритет полноценным сайтам. Копирайт сделаю сам. От вас цены за шаблоны

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Pedra GeM56

    Создание векторного оформления для стриминговой площадки твич.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад