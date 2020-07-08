Дизайн сайта для музея

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Закрыт65 заявок681 просмотр

Добрый день!

Вот тут описание структуры и небольшие требования + примеры

https://docs.google.com/document/d/1pNvWClB_58nZmftytBvicWsNAwYo5khSiGa6U_0id-Q/edit?usp=sharing

Пишите, пожалуйста,  цены и сроки

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