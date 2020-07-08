Приглашаем разработчиков сайтов, вебмастеров и веб-дизайнеров, которые имеют опыт верстки HTML и/или использования конструкторов сайта. Нужно создать страницу в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению ...
Дизайн сайта для музея
Добрый день!
Вот тут описание структуры и небольшие требования + примеры
https://docs.google.com/document/d/1pNvWClB_58nZmftytBvicWsNAwYo5khSiGa6U_0id-Q/edit?usp=sharing
Пишите, пожалуйста, цены и сроки
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