Добрый день! есть сайт www.shlif-proekt. ru его надо переделать. Т.е. полностью обновить дизайн. Структуру сайта можно менять. + он должен выглядить профессионально на любом устройстве.
Дизайн сайта-визитки
Дизайн сайта-визитки для фитнес-тренера.
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