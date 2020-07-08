Требуется консультант по созданию сайта в конструкторе

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок1063 просмотра

Приглашаем разработчиков сайтов, вебмастеров и веб-дизайнеров, которые имеют опыт верстки HTML и/или использования конструкторов сайта.

Нужно создать страницу в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению и упрощению.

Процесс:

60-минутная Skype конференция с демонстрацией экрана на Вашей стороне.

От вас:

Уверенная работа с Photoshop, Figma или опыт использования конструкторов

Wix , Tilda или подобных. Вам нужно будет сравнить наш конструктор с

тем, что уже использовали.

Требования:

Производительный компьютер, стабильное интернет соединение и микрофон для общения, установленные Skype и браузер.

Мы предоставим ссылку на приложение для скачивания и установки на Ваш

Windows или Mac OS, а также более детальную информацию по скайп или

имейл, если требуется.

FigmaHTMLTildaWix
5 лет назад
nicepage
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