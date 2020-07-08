Дизайн сайтов Есть три вида: демо(4-5 страниц) от 4 000 руб, полная от 35 000 руб, полная+прототип 40 000 руб
Требуется консультант по созданию сайта в конструкторе
Приглашаем разработчиков сайтов, вебмастеров и веб-дизайнеров, которые имеют опыт верстки HTML и/или использования конструкторов сайта.
Нужно создать страницу в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению и упрощению.
Процесс:
60-минутная Skype конференция с демонстрацией экрана на Вашей стороне.
От вас:
Уверенная работа с Photoshop, Figma или опыт использования конструкторов
Wix , Tilda или подобных. Вам нужно будет сравнить наш конструктор с
тем, что уже использовали.
Требования:
Производительный компьютер, стабильное интернет соединение и микрофон для общения, установленные Skype и браузер.
Мы предоставим ссылку на приложение для скачивания и установки на Ваш
Windows или Mac OS, а также более детальную информацию по скайп или
имейл, если требуется.
Заявки фрилансеров
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