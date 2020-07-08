Дизайн для постов Фейсбука

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Закрыт17 заявок564 просмотра

Тематика витаминки с алгаи

Дизайн только да фейсбука

1) FB обложка

2) дизайн поста купи 2 по цене 1

3) дизайн поста купи 3 по цене 2

4) дизайн поста о дискаунте

5) дизайн поста для поста

6) дизайн поста о продукте

Сроки и стоимость и пример ваших лучших работ

Креативное решение

Идеи приветствуются

есть логотип и цветовая гамма

Дизайнер я тебя ищу!

Пример работ и бюджет  от Вас!

5 лет назад
guest_15942018479561
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
26 лет
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2 года назад
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Роман
 
35 лет
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Анна
 
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Владислав
 
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Данил
 
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5 лет в сервисе
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5 лет назад
Татьяна
 
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год назад
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5 лет назад
Алексей
 
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Вадим
 
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час назад
11 отзывов
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Дизайн сайтов
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81 отзыв
5 лет назад
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20 часов назад
29 отзывов(-1)
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Амандык
 
24 года
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Эдуард
 
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Роман
 
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Был
2 года назад
20 отзывов
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Александр
 
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месяц назад
162 отзыва(-5)
5 лет назад
Георгий
 
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7 дней назад
7 отзывов
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4 часа назад
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