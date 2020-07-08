Оформление сайта

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки251 просмотр

Есть домен, есть хостинг и уже закинут движок WordPress, по сути даже выбран шаблон.Нам требуется оформление сайта для автосервиса. Разместит на нём актуальную информацию, спектр услуг автосервиса, ну или подготовить блоки для их заполнения. сделать блоки новостей, акций, а так же если это возможно интегрировать группу ВКонтакте на сайт.Разработать небольшое графическое оформление.Сделать возможность для регистрации пользователей на сайте и предварительной записи на обслуживание.

WordPress
5 лет назад
guest_15942174736902
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Заявки фрилансеров

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Дизайн сайтов
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