Приглашаем разработчиков сайтов, вебмастеров и веб-дизайнеров, которые имеют опыт верстки HTML и/или использования конструкторов сайта. Нужно создать страницу в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению ...
Оформление сайта
Есть домен, есть хостинг и уже закинут движок WordPress, по сути даже выбран шаблон.Нам требуется оформление сайта для автосервиса. Разместит на нём актуальную информацию, спектр услуг автосервиса, ну или подготовить блоки для их заполнения. сделать блоки новостей, акций, а так же если это возможно интегрировать группу ВКонтакте на сайт.Разработать небольшое графическое оформление.Сделать возможность для регистрации пользователей на сайте и предварительной записи на обслуживание.
Заявки фрилансеров
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