Дизайн внутренних страниц на Тильде

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт57 заявок1191 просмотр

Есть готовый дизайн главной страницы, необходимо разработать внутренние (3 страницы)  на основе главной

Есть тексты и прототипы

Сделать нужно в Тильде

Tilda
5 лет назад
Ann_Kawper
Анна 
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