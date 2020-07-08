Для сайта на вордпресе сделать переключение окон

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Закрыт3 заявки836 просмотров

Сайт сверстан на вордпресе, нужно сделать доп. блок, с переключением окон.

Как должно быть примерно на скрине во вложении.

Предлагайте свои сроки и стоимость.

WordPress
5 лет назад
masite
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