Работающий дизайн для ваших клиентов. Сайты, лендинги, UX/UI

О дизайнере должны говорить его работы, а не красивые слова.

Главная цель моей работы - качественный продукт. В работе ориентируюсь на прочные и проверенные на рынке решения. Но по Вашему желанию могу и поэкспериментировать.

Специализация:

- Веб-дизайн

- UX/UI

- Графический дизайн

Гарантии:

1. Соблюдение сроков

2. Бесплатные правки

3. Постоянный онлайн

Предоплата: 20%,

но в случае неудовлетворения верну предоплату

Контакты:

- Личные сообщения

- Телеграмм: @amsokolov

- Email: [email protected]

Буду рад сотрудничеству

С уважением, Михаил!