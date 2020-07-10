mikhail_sokolov

Михаил Соколов mikhail_sokolov

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Работающий дизайн для ваших клиентов. Сайты, лендинги, UX/UI

О дизайнере должны говорить его работы, а не красивые слова.

Главная цель моей работы - качественный продукт. В работе ориентируюсь на прочные и проверенные на рынке решения. Но по Вашему желанию могу и поэкспериментировать.

Специализация:

- Веб-дизайн

- UX/UI

- Графический дизайн

Гарантии:

1. Соблюдение сроков

2. Бесплатные правки

3. Постоянный онлайн

Предоплата: 20%,

но в случае неудовлетворения верну предоплату

Контакты:

- Личные сообщения

- Телеграмм: @amsokolov

- Email: [email protected]

Буду рад сотрудничеству

С уважением, Михаил!

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Отзывы заказчиков

guest_16042476961017
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Обновление изображения на главном блоке сайта
Михаил хорошо и ответственно справился с заданием, рекомендую!
Отзывчивый заказчик
Ответный отзыв
guest_15925074526979
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
9 баллов
5 лет назад
Интернет магазин
Работа выполнена качественно и быстро
Своевременная выплата и чёткая постановка задачи
Ответный отзыв