Работающий дизайн для ваших клиентов. Сайты, лендинги, UX/UI
О дизайнере должны говорить его работы, а не красивые слова.
Главная цель моей работы - качественный продукт. В работе ориентируюсь на прочные и проверенные на рынке решения. Но по Вашему желанию могу и поэкспериментировать.
Специализация:
- Веб-дизайн
- UX/UI
- Графический дизайн
Гарантии:
1. Соблюдение сроков
2. Бесплатные правки
3. Постоянный онлайн
Предоплата: 20%,
но в случае неудовлетворения верну предоплату
Контакты:
- Личные сообщения
- Телеграмм: @amsokolov
- Email: [email protected]
Буду рад сотрудничеству
С уважением, Михаил!
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
4 года назад
Михаил хорошо и ответственно справился с заданием, рекомендую!
Ответный отзыв
Отзывчивый заказчик
$25
9 баллов
5 лет назад
Работа выполнена качественно и быстро
Ответный отзыв
Своевременная выплата и чёткая постановка задачи