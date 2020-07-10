Интернет магазин

Добрый день. Есть готовый дизайн лендинга, нужно нарисовать удобную мобильную версию в Figma. ( доступ расшарю) Дизайн прикрепил. Жду цену и срок. P.s отрисовать мобильную версию одного формата 320px + гамбургер ...
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