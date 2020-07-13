Нарисовать мобильную версию лендинга в Figma

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок586 просмотров

Добрый день. Есть готовый дизайн лендинга, нужно нарисовать удобную мобильную версию в Figma. ( доступ расшарю)

Дизайн прикрепил. Жду цену и срок.  

P.s отрисовать мобильную версию одного формата 320px  + гамбургер меню в активной положении

Figma
5 лет назад
lagutin
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9 часов назад

Выбранный исполнитель

7Alex7
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5 лет назад
$15
1 день
Все супер, быстро и качественно. Всегда на связи. Буду обращаться еще!
Отлично поработать с Романом. Понятно поставлена задача, всегда на связи. На все 100% Рекомендую.

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