Консультант по разработке WordPress и Joomla сайта в конструкторе

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок706 просмотров

Нужны консультанты: веб-дизайнеры и вебмастеры, использующих конструкторы сайтов в WordPress и Joomla.

Задача:

сделать страницу в нашем конструкторе-плагине для WordPress или Joomla и

дать рекомендации по его улучшению и упрощению использования.

Процесс:

Skype конференция (50-60мин.) с демонстрацией экрана на Вашей стороне.

Требуются:

Уверенные использование WordPress или Jooma, опыт использования

конструкторов Elementor, Visual Composer (WP Bakery) DIVI, или подобных.

Вам нужно будет сравнить наш конструктор с тем, что уже использовали.

Обязательно:

Производительный компьютер, стабильное интернет соединение и микрофон для общения, установленные Skype и браузер.

Предоставляем :

Доступ в админку WordPress или Joomla на выбор, а также ссылку на плагин

конструкора. Все инсталяции проводятся на нашей стороне. Мы предоставим более детальную информацию по скайп или имейл.

ElementorJoomlaWordPress
5 лет назад
nicepage
51 год
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад

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