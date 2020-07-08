Добрый день. Есть готовый дизайн лендинга, нужно нарисовать удобную мобильную версию в Figma. ( доступ расшарю) Дизайн прикрепил. Жду цену и срок. P.s отрисовать мобильную версию одного формата 320px + гамбургер ...
Консультант по разработке WordPress и Joomla сайта в конструкторе
Нужны консультанты: веб-дизайнеры и вебмастеры, использующих конструкторы сайтов в WordPress и Joomla.
Задача:
сделать страницу в нашем конструкторе-плагине для WordPress или Joomla и
дать рекомендации по его улучшению и упрощению использования.
Процесс:
Skype конференция (50-60мин.) с демонстрацией экрана на Вашей стороне.
Требуются:
Уверенные использование WordPress или Jooma, опыт использования
конструкторов Elementor, Visual Composer (WP Bakery) DIVI, или подобных.
Вам нужно будет сравнить наш конструктор с тем, что уже использовали.
Обязательно:
Производительный компьютер, стабильное интернет соединение и микрофон для общения, установленные Skype и браузер.
Предоставляем :
Доступ в админку WordPress или Joomla на выбор, а также ссылку на плагин
конструкора. Все инсталяции проводятся на нашей стороне. Мы предоставим более детальную информацию по скайп или имейл.
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