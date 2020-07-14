Дизайн сайта курьерской доставки

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки548 просмотров

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вот прототип, надо сделать по нему дизайн. Пишите свои предложения и сроки

5 лет назад
Alexandr177
Александр 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

9olgamyas123
Ольга 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
5 лет назад
$85
5 дней
Escrow
Классный современный, креативный дизайн, профессиональная работа, да еще и в рекордные сроки! Очень доволен сотрудничеством с Ольгой. Всем рекомендую и сам буду обращаться еще!)
Очень понравилось сотрудничать с Александром, все легко и понятно, всегда на связи, оплата моментальная, безусловно рекомендую!)

Заявки фрилансеров

Мария
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
186 отзывов
5 лет назад
Алеся
 
28 лет
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Лев
 
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Анастасия
 
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Андрей
 
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