Нарисовать макет

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Завершен31 заявка566 просмотров

Нарисовать в Figma макет 1 страницы сайта на тему продаж вебинарных комнат. Срок - 1 день

Figma
5 лет назад
Almatinka0823
Екатерина 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$120
1 день
Escrow
Отличный испонитель. Все сделано в срок. Работа выполнена качественно
работаем второй раз, рекомендую

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