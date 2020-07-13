Нужны консультанты: веб-дизайнеры и вебмастеры, использующих конструкторы сайтов в WordPress и Joomla. Задача: сделать страницу в нашем конструкторе-плагине для WordPress или Joomla и дать рекомендации по его улучшению и ...
Нарисовать макет
Нарисовать в Figma макет 1 страницы сайта на тему продаж вебинарных комнат. Срок - 1 день
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